WinkСериалыЗвезды ринга1-й сезонДеонтей Уайлдер
7.52016, FIGHT STARS
Документальные12+
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Звезды ринга (сериал, 2016) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
Сюжет
Больше, чем жизнь спортивных звезд, часто переполненная эгоизмом, показной смелостью и харизмой, делающие ее реальной в этой редкой серии инсайдов. Вы выйдете за пределы ринга, чтобы испытать взлеты и падения в гламурном образе жизни нового поколения звезд спорта как мужчин, так и женщин.
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