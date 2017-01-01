Эдер Лопес
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Звезды футбола
2-й сезон
Эдер Лопес

Звезды футбола (сериал, 2017) сезон 2 серия 37 смотреть онлайн

8.32017, FOOTBALL STARS
Документальный12+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Не только действия на поле захватывают воображение - самые выдающиеся игроки могут найти свое лицо на первых полосах таблоидов так же часто, как и на оборотах. Копаясь в потоках слухов и сплетен, это шоу ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА смотрит за заголовки и раскрывает яркие истории, которые заставляют самые известные имена сиять еще ярче.

Сериал Эдер Лопес 2 сезон 37 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция
Жанр
Документальный
Время
26 мин / 00:26

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