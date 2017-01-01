WinkСериалыЗвезды футбола2-й сезонДжанлуиджи Буффон
Звезды футбола (сериал, 2017) сезон 2 серия 41 смотреть онлайн
8.32017, FOOTBALL STARS
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Не только действия на поле захватывают воображение - самые выдающиеся игроки могут найти свое лицо на первых полосах таблоидов так же часто, как и на оборотах. Копаясь в потоках слухов и сплетен, это шоу ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА смотрит за заголовки и раскрывает яркие истории, которые заставляют самые известные имена сиять еще ярче.
Сериал Джанлуиджи Буффон 2 сезон 41 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.