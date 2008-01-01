Звездный крейсер Галактика. Сезон 4. Серия 4
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Звездный крейсер Галактика (сериал, 2008) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

8.22008, Battlestar Galactica
Фантастика, Драмы18+

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О сериале

Высокотехнологичные роботы, обладающие силой и разумом- сайлоны развернули масштабную войну и уничтожили почти всю человеческую расу. Уцелел лишь небольшой флот с беженцами под командованием звeздного корабля «Галактика». Теперь настало время жителей Земли спасаться от начавшегося вторжения…

Сериал Звездный крейсер Галактика 4 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевики, Приключения, Драмы
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звездный крейсер Галактика»