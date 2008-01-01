Звездный крейсер Галактика (сериал, 2008) сезон 4 серия 15 смотреть онлайн

Сюжет

Высокотехнологичные роботы, обладающие силой и разумом- сайлоны развернули масштабную войну и уничтожили почти всю человеческую расу. Уцелел лишь небольшой флот с беженцами под командованием звeздного корабля «Галактика». Теперь настало время жителей Земли спасаться от начавшегося вторжения…



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