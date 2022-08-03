Звездный крейсер Галактика (сериал, 2005) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
8.22005, Battlestar Galactica
Фантастика, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Высокотехнологичные роботы, обладающие силой и разумом- сайлоны развернули масштабную войну и уничтожили почти всю человеческую расу. Уцелел лишь небольшой флот с беженцами под командованием звeздного корабля «Галактика». Теперь настало время жителей Земли спасаться от начавшегося вторжения…
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время40 мин / 00:40
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.7 IMDb
- МРРежиссёр
Майкл
Раймер
- МНРежиссёр
Майкл
Нанкин
- РХРежиссёр
Род
Харди
- Режиссёр
Сергио
Мимица-Геззан
- ЭДАктёр
Эдвард
Джеймс Олмос
- ММАктриса
Мэри
Макдоннелл
- Актёр
Джейми
Бамбер
- ДКАктёр
Джеймс
Кэллис
- ТХАктриса
Триша
Хелфер
- ГПАктриса
Грейс
Пак
- КСАктриса
Кэти
Сакхофф
- МХАктёр
Майкл
Хоган
- АДАктёр
Аарон
Дуглас
- Актёр
Тамо
Пеникетт
- ГАСценарист
Глен
А. Ларсон
- ШКСценарист
Шеймас
Кевин Фейхи
- МВСценарист
Марк
Верхайден
- МАСценарист
Майкл
Анджели
- ДЭПродюсер
Дэвид
Эйк
- РДПродюсер
Рональд
Д. Мур
- РФПродюсер
Рон
Френч
- РХХудожник
Ричард
Хьюдолин
- ЖГМонтажёр
Жак
Граветт
- МОМонтажёр
Майкл
О’Халлоран
- СМОператор
Стивен
МакНатт
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири
- РГКомпозитор
Ричард
Гиббс