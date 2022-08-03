Звездный крейсер Галактика. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Звездный крейсер Галактика
1-й сезон
4-я серия

Звездный крейсер Галактика (сериал, 2004) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.22004, Battlestar Galactica
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Высокотехнологичные роботы, обладающие силой и разумом- сайлоны развернули масштабную войну и уничтожили почти всю человеческую расу. Уцелел лишь небольшой флот с беженцами под командованием звeздного корабля «Галактика». Теперь настало время жителей Земли спасаться от начавшегося вторжения…

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звездный крейсер Галактика»