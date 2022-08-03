Звездный крейсер Галактика (сериал, 2004) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Высокотехнологичные роботы, обладающие силой и разумом- сайлоны развернули масштабную войну и уничтожили почти всю человеческую расу. Уцелел лишь небольшой флот с беженцами под командованием звeздного корабля «Галактика». Теперь настало время жителей Земли спасаться от начавшегося вторжения…

