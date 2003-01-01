8. Космическая гонка
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Звездные врата: ЗВ-1
7-й сезон
8. Космическая гонка

Звездные врата: ЗВ-1 (сериал, 2003) сезон 7 серия 8 смотреть онлайн

9.32003, Stargate SG-1
Фантастика, Драмы18+

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Сюжет

«Звездные врата» соединяют далекие пределы Млечного Пути и открывают двери для мгновенного межпланетного перемещения. Отряд ЗВ-1 с их помощью исследует нашу галактику и защищает Землю от нападок пришельцев.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звездные врата: ЗВ-1»