18. Воин
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Звездные врата: ЗВ-1
5-й сезон
18. Воин

Звездные врата: ЗВ-1 (сериал, 2001) сезон 5 серия 18 смотреть онлайн

9.32001, Stargate SG-5
Фантастика, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

«Звездные врата» соединяют далекие пределы Млечного Пути и открывают двери для мгновенного межпланетного перемещения. Отряд ЗВ-1 с их помощью исследует нашу галактику и защищает Землю от нападок пришельцев.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звездные врата: ЗВ-1»

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