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Звездные врата: ЗВ-1
3-й сезон
17. Сто дней

Звездные врата: ЗВ-1 (сериал, 1999) сезон 3 серия 17 смотреть онлайн

9.31999, Stargate SG-3
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

«Звездные врата» соединяют далекие пределы Млечного Пути и открывают двери для мгновенного межпланетного перемещения. Отряд ЗВ-1 с их помощью исследует нашу галактику и защищает Землю от нападок пришельцев.

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Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звездные врата: ЗВ-1»