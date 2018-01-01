Звездные врата: ЗВ-1 (сериал, 1998) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
«Звездные врата» соединяют далекие пределы Млечного Пути и открывают двери для мгновенного межпланетного перемещения. Отряд ЗВ-1 с их помощью исследует нашу галактику и защищает Землю от нападок пришельцев.
СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb
