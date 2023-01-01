14. Пробный камень
Wink
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Звездные врата: ЗВ-1
2-й сезон
14. Пробный камень

Звездные врата: ЗВ-1 (сериал, 1998) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

9.31998, Stargate SG-2
Фантастика, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

«Звездные врата» соединяют далекие пределы Млечного Пути и открывают двери для мгновенного межпланетного перемещения. Отряд ЗВ-1 с их помощью исследует нашу галактику и защищает Землю от нападок пришельцев.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звездные врата: ЗВ-1»

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