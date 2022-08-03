Звездные врата: Начало (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
6.32018, Stargate Origins
Фантастика, Приключения18+
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О сериале
Главной действующей героиней приквела станет молодая Кэтрин Лэнгфорд, дочь профессора археологии Пола Лэнгфорда, которая в детстве помогла найти Звездные врата и в течение нескольких десятилетий пыталась выяснить, как заставить их работать. Кэтрин предстоит совершить неожиданное путешествие в целях разгадки тайны, лежащей за Звездными вратами, и спасения мира от невообразимого мрака.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ММРежиссёр
Мерседес
Морган
- ФААктёр
Филип
Александр
- ШААктёр
Шван
Аладдин
- СНАктриса
Сара
Навратил
- КТАктёр
Коннор
Триннир
- ДХАктёр
Дерек
Харитон
- СААктриса
Салом
Азизи
- МДАктриса
Мишель
Джубили Гонсалес
- ТАктёр
Тонатиу
- МЛСценарист
Марк
Ллведсон
- Сценарист
Дин
Девлин
- СКПродюсер
Стэйси
Кроуфорд
- СМПродюсер
Сара
Малкин
- МДПродюсер
Майкл
Дж. МакГарри
- ММПродюсер
Мэтт
Миллер
- КГХудожница
Кэнди
Гутеррес
- К«Художница
Кит
«Пистол» Скарбо
- ПСХудожница
Приянка
Синха
- ААМонтажёр
Анжум
Аграма
- НАОператор
Нико
Агилар
- РАКомпозитор
Роберт
Аллер