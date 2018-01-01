Звездные врата: Начало. Серия 2
Wink
Сериалы
Звездные врата: Начало
1-й сезон
2-я серия

Звездные врата: Начало (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

6.32018, Stargate Origins
Фантастика, Боевики18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главной действующей героиней приквела станет молодая Кэтрин Лэнгфорд, дочь профессора археологии Пола Лэнгфорда, которая в детстве помогла найти Звездные врата и в течение нескольких десятилетий пыталась выяснить, как заставить их работать. Кэтрин предстоит совершить неожиданное путешествие в целях разгадки тайны, лежащей за Звездными вратами, и спасения мира от невообразимого мрака.

Сериал Звездные врата: Начало 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звездные врата: Начало»

Всё