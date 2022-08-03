Звездные врата: Атлантида. Сезон 5. Серия 4
Wink
Сериалы
Звездные врата: Атлантида
5-й сезон
4-я серия
9.22008, Stargate: Atlantis
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

Звездные врата: Атлантида (сериал, 2008) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Доктор Дэниел Джексон, используя технологии древних, находит координаты затерянного города Атлантида, и доктор Элизабет Вейр собирает международную экспедицию для его исследования. Проблемой становится только то, что он находится в другой галактике — галактике Пегаса. Но для путешествия даже между галактиками через звeздные врата требуется очень много энергии — столько, сколько может выдать только МНТ. Но на Земле есть только один такой источник энергии. Таким образом, изначально предполагается, что если в Атлантиде не найдeтся другой МНТ, то это будет путешествие в один конец.

Страна
Канада, США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звездные врата: Атлантида»