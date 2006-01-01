Звездные врата: Атлантида. Сезон 3. Серия 16
Wink
Сериалы
Звездные врата: Атлантида
3-й сезон
16-я серия
9.22006, Stargate: Atlantis
Фантастика, Боевики18+

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Звездные врата: Атлантида (сериал, 2006) сезон 3 серия 16 смотреть онлайн

Сюжет

Доктор Дэниел Джексон, используя технологии древних, находит координаты затерянного города Атлантида, и доктор Элизабет Вейр собирает международную экспедицию для его исследования. Проблемой становится только то, что он находится в другой галактике — галактике Пегаса. Но для путешествия даже между галактиками через звeздные врата требуется очень много энергии — столько, сколько может выдать только МНТ. Но на Земле есть только один такой источник энергии. Таким образом, изначально предполагается, что если в Атлантиде не найдeтся другой МНТ, то это будет путешествие в один конец.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звездные врата: Атлантида»

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