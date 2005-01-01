Звездные врата: Атлантида. Сезон 2. Серия 10
Wink
Сериалы
Звездные врата: Атлантида
2-й сезон
10-я серия
9.22005, Stargate: Atlantis
Фантастика, Приключения18+

Этот сериал пока недоступен

Звездные врата: Атлантида (сериал, 2005) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Доктор Дэниел Джексон, используя технологии древних, находит координаты затерянного города Атлантида, и доктор Элизабет Вейр собирает международную экспедицию для его исследования. Проблемой становится только то, что он находится в другой галактике — галактике Пегаса. Но для путешествия даже между галактиками через звeздные врата требуется очень много энергии — столько, сколько может выдать только МНТ. Но на Земле есть только один такой источник энергии. Таким образом, изначально предполагается, что если в Атлантиде не найдeтся другой МНТ, то это будет путешествие в один конец.

Сериал Звездные врата: Атлантида 2 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звездные врата: Атлантида»