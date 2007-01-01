WinkДетямЗвезда Лоры2-й сезон8-я серия
Звезда Лоры (мультсериал, 2007) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
2007, Lauras Stern
Мультсериалы6+
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Сюжет
Однажды вечером маленькая девочка Лора увидела яркую звездочку, которая сияла высоко в небесах. С тех пор они никогда не расставались. Эти увлекательные истории расскажут Вам о дружбе и вражде, счастье и разлуке, о том, как важно уметь дружить и понимать друг друга, как маленькая Лора и еe волше�бная звездочка...
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Информация
СтранаГермания
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
6.4 IMDb