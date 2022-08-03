Звезда Лоры. Сезон 2. Серия 3
Wink
Детям
Звезда Лоры
2-й сезон
3-я серия

Звезда Лоры (мультсериал, 2007) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2007, Lauras Stern
Мультсериалы18+

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О сериале

Однажды вечером маленькая девочка Лора увидела яркую звездочку, которая сияла высоко в небесах. С тех пор они никогда не расставались. Эти увлекательные истории расскажут Вам о дружбе и вражде, счастье и разлуке, о том, как важно уметь дружить и понимать друг друга, как маленькая Лора и еe волшебная звездочка...

Страна
Германия
Жанр
Мультсериалы
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

6.7 IMDb