WinkДетямЗвезда Лоры2-й сезон19-я серия
Звезда Лоры (мультсериал, 2007) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн
2007, Lauras Stern
Мультсериалы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Однажды вечером маленькая девочка Лора увидела яркую звездочку, которая сияла высоко в небесах. С тех пор они никогда не расставались. Эти увлекательные истории расскажут Вам о дружбе и вражде, счастье и разлуке, о том, как важно уметь дружить и понимать друг друга, как маленькая Лора и еe волшебная звездочка...
СтранаГермания
ЖанрМультсериалы
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
6.4 IMDb