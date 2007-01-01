Звезда Лоры. Сезон 2. Серия 17
Wink
Детям
Звезда Лоры
2-й сезон
17-я серия

Звезда Лоры (мультсериал, 2007) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн

2007, Lauras Stern
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Однажды вечером маленькая девочка Лора увидела яркую звездочку, которая сияла высоко в небесах. С тех пор они никогда не расставались. Эти увлекательные истории расскажут Вам о дружбе и вражде, счастье и разлуке, о том, как важно уметь дружить и понимать друг друга, как маленькая Лора и еe волшебная звездочка...

Сериал Звезда Лоры 2 сезон 17 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Германия
Жанр
Мультсериалы
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

6.4 IMDb