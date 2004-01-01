Звезда Лоры. Сезон 1. Серия 2
Wink
Детям
Звезда Лоры
1-й сезон
2-я серия

Звезда Лоры (мультсериал, 2004) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2004, Lauras Stern
Мультсериалы6+

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Сюжет

Однажды вечером маленькая девочка Лора увидела яркую звездочку, которая сияла высоко в небесах. С тех пор они никогда не расставались. Эти увлекательные истории расскажут Вам о дружбе и вражде, счастье и разлуке, о том, как важно уметь дружить и понимать друг друга, как маленькая Лора и еe волшебная звездочка...

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Рейтинг

6.4 IMDb