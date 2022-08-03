WinkДетямЗвезда Лоры1-й сезон1-я серия
Звезда Лоры (мультсериал, 2004) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2004, Lauras Stern
Мультсериалы18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Однажды вечером маленькая девочка Лора увидела яркую звездочку, которая сияла высоко в небесах. С тех пор они никогда не расставались. Эти увлекательные истории расскажут Вам о дружбе и вражде, счастье и разлуке, о том, как важно уметь дружить и понимать друг друга, как маленькая Лора и еe волшебная звездочка...
СтранаГермания
ЖанрМультсериалы
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
6.7 IMDb