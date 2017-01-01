Звезда (2016). Сезон 2. Серия 9
Wink
Сериалы
Звезда (2016)
2-й сезон
9-я серия

Звезда (2016) (сериал, 2017) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

2017, Star
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Рассказ о судьбе трeх амбициозных и талантливых девушек, мечтающих о славе и прокладывающих себе путь к успеху в жестоком музыкальном бизнесе.

Сериал Звезда (2016) 2 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звезда (2016)»