WinkСериалыЗвезда (2016)2-й сезон17-я серия
Звезда (2016) (сериал, 2017) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн
2017, Star
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Джон
Крокидас
- Режиссёр
Крис
Робинсон
- БВРежиссёр
Билле
Вудрафф
- Режиссёр
Пол
Маккрейн
- Актриса
Джуд
Деморест
- Актриса
Бриттани
О’Грейди
- Актриса
Райан
Дестини
- Актриса
Амийя
Скотт
- Актёр
Куинси
Браун
- МЛАктёр
Мисс
Лоуренс
- Актриса
Куин
Латифа
- ЛДАктёр
Люк
Джеймс
- ЛГАктёр
Лэнс
Гросс
- Сценарист
Ли
Дэниелс
- Продюсер
Ли
Дэниелс
- ДЛПродюсер
Джо
Леонард
- ДФХудожник
Даг
Фик
- ДЗХудожник
Джон
Захари
- ССХудожник
Стив
Сэклад
- ДЛМонтажёр
Джо
Леонард
- МУМонтажёр
Марк
Уилтшир
- РТОператор
Родни
Тейлор
- ХСОператор
Хоакин
Седилло
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн