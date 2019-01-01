7.52019, Zurriyot (Наследники). Сезон 2. Серия 1
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Zurriyot (Наследники) (сериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
Сюжет
Внимание! Сериал на языке оригинала. Сериалда бир оила мисолида ҳаётнинг ўзига хос пасту баландликлари, туҳмат ва разолатнинг ўткинчилиги-ю садоқат, оқибатнинг тантанаси туташ тақдирлар мисолид�а кўрсатилади. Отанинг ўз бахти устунми ёки асраб олган фарзандлариникими? Сериал давомида ота ва унинг атрофидагилари шу каби саволларга жавоб излаши асносида ҳаётнинг турли гирдобларига тушишади.
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