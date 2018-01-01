Зовите повитуху. Сезон 7. Серия 5
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Зовите повитуху
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5-я серия

Зовите повитуху (сериал, 2018) сезон 7 серия 5 смотреть онлайн

2018, Call the Midwife
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В основу проекта легли мемуары реальной акушерки, описавшей свою жизнь в серии бестселлеров. Молодая медсестра Дженни Ли прибывает на службу в родильный дом в самом бедном районе Лондона. Она оказывается среди разношерстной группы акушерок, где каждая — яркая и уникальная личность.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зовите повитуху»

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