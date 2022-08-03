WinkСериалыЗовите повитуху7-й сезон2-я серия
Зовите повитуху (сериал, 2018) сезон 7 серия 2 смотреть онлайн
2018, Call the Midwife
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В основу проекта легли мемуары реальной акушерки, описавшей свою жизнь в серии бестселлеров. Молодая медсестра Дженни Ли прибывает на службу в родильный дом в самом бедном районе Лондона. Она оказывается среди разношерстной группы акушерок, где каждая — яркая и уникальная личность.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама
КачествоSD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ДМРежиссёр
Джульетт
Мэй
- ФЛРежиссёр
Филиппа
Лоуторп
- ДРАктриса
Джессика
Рэйн
- ДААктриса
Дженни
Агаттер
- Актриса
Пэм
Феррис
- ДПАктриса
Джуди
Парфитт
- ХДАктриса
Хелен
Джордж
- БХАктриса
Брайони
Ханна
- МХАктриса
Миранда
Харт
- ЛМАктриса
Лаура
Майн
- СМАктёр
Стивен
МакГанн
- Актриса
Ванесса
Редгрейв
- ХТСценарист
Хайди
Томас
- КБСценарист
Кэролин
Боннимэн
- ПХПродюсер
Пиппа
Харрис
- ХТПродюсер
Хайди
Томас
- ИСХудожница
Ив
Стюарт
- ДКХудожница
Джулия
Кастл
- МУОператор
Марк
Уотерс
- ПСКомпозитор
Питер
Салем