Зовите повитуху. Сезон 6. Серия 9
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Зовите повитуху
6-й сезон
9-я серия

Зовите повитуху (сериал, 2017) сезон 6 серия 9 смотреть онлайн

2017, Call the Midwife
Драма, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В основу проекта легли мемуары реальной акушерки, описавшей свою жизнь в серии бестселлеров. Молодая медсестра Дженни Ли прибывает на службу в родильный дом в самом бедном районе Лондона. Она оказывается среди разношерстной группы акушерок, где каждая — яркая и уникальная личность.

Страна
Великобритания
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зовите повитуху»