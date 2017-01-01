Зовите повитуху (сериал, 2017) сезон 6 серия 5 смотреть онлайн

В основу проекта легли мемуары реальной акушерки, описавшей свою жизнь в серии бестселлеров. Молодая медсестра Дженни Ли прибывает на службу в родильный дом в самом бедном районе Лондона. Она оказывается среди разношерстной группы акушерок, где каждая — яркая и уникальная личность.



