Зовите повитуху (сериал, 2017) сезон 6 серия 5 смотреть онлайн

Зовите повитуху. Сезон 6. Серия 5
2017, Call the Midwife
Драма18+

О сериале

В основу проекта легли мемуары реальной акушерки, описавшей свою жизнь в серии бестселлеров. Молодая медсестра Дженни Ли прибывает на службу в родильный дом в самом бедном районе Лондона. Она оказывается среди разношерстной группы акушерок, где каждая — яркая и уникальная личность.

