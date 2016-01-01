Зовите повитуху. Сезон 5. Серия 4
Зовите повитуху
5-й сезон
4-я серия

Зовите повитуху (сериал, 2016) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

2016, Call the Midwife
Драма18+

О сериале

В основу проекта легли мемуары реальной акушерки, описавшей свою жизнь в серии бестселлеров. Молодая медсестра Дженни Ли прибывает на службу в родильный дом в самом бедном районе Лондона. Она оказывается среди разношерстной группы акушерок, где каждая — яркая и уникальная личность.

