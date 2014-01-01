Зовите повитуху. Сезон 3. Серия 2
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Зовите повитуху
3-й сезон
2-я серия

Зовите повитуху (сериал, 2014) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

2014, Call the Midwife
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В основу проекта легли мемуары реальной акушерки, описавшей свою жизнь в серии бестселлеров. Молодая медсестра Дженни Ли прибывает на службу в родильный дом в самом бедном районе Лондона. Она оказывается среди разношерстной группы акушерок, где каждая — яркая и уникальная личность.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зовите повитуху»