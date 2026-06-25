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Зов русалки (сериал, 2026) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
В небольшом городке происходит серия мистических ритуальных убийств. Следствие заходит в тупик, а местные говорят, что во всем виновата русалка, о которой ходит немало легенд. На помощь следствию из Москвы направляют специалиста по серийным убийцам — Юрия Бахтина. В русалок он не верит, но чем больше погружается в работу, тем больше начинает сомневаться в правильности своих взглядов.
Помимо расследования Бахтину приходится решать и семейные проблемы. Оказывается, в этом городе он жил много лет назад, у него там остались не только старые друзья, но и бывшая жена. В ходе расследования список подозреваемых лишь увеличивается, в него попадают в том числе близкие Бахтину люди. Лавируя между законом, семейными проблемами и препятствиями со стороны антагониста, Бахтин выходит на след убийцы.
Рейтинг
- МАРежиссёр
Мурад
Алиев
- ГУРежиссёр
Галина
Уразова
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- Актриса
Катя
Кабак
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- Актриса
Ирина
Темичева
- ПБАктриса
Полина
Беленькая
- ТБАктёр
Тимур
Бадалбейли
- Актёр
Арсений
Никитин
- СААктёр
Сергей
Апрельский
- ОБАктриса
Ольга
Балашова
- Актёр
Василий
Мищенко
- Актёр
Михаил
Дорожкин
- МШАктёр
Михаил
Шкамаридин
- РГАктёр
Роман
Гредин
- Продюсер
Тина
Канделаки
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- ОЕПродюсер
Ольга
Ермакова
- ИНПродюсер
Илья
Неретин
- ОСПродюсер
Ольга
Савицкая
- ЮГПродюсер
Юнона
Глотова
- ОРПродюсер
Ольга
Раевич
- АХХудожник
Александр
Харин
- ЕГХудожница
Екатерина
Гмыря
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный