Зов крови. Сезон 4. Серия 10
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Зов крови
4-й сезон
10-я серия

Зов крови (сериал, 2013) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

8.82013, Lost Girl
Фэнтези, Боевик18+

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О сериале

С началом половой жизни Бо понимает, что является суккубом. Она покидает воспитавшую еe человеческую семью и пытается найти себе подобных. Так девушка знакомится с кланом Фэйри, состоящим из разных мистических существ, и оказывается перед необходимостью выбрать тeмную или светлую сторону.

Страна
Канада
Жанр
Боевик, Драма, Мелодрама, Фэнтези, Детектив
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зов крови»