Зов крови (сериал, 2013) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

С началом половой жизни Бо понимает, что является суккубом. Она покидает воспитавшую еe человеческую семью и пытается найти себе подобных. Так девушка знакомится с кланом Фэйри, состоящим из разных мистических существ, и оказывается перед необходимостью выбрать тeмную или светлую сторону.

