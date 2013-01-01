Зов крови. Сезон 3. Серия 13
Wink
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Зов крови
3-й сезон
13-я серия

Зов крови (сериал, 2013) сезон 3 серия 13 смотреть онлайн

8.82013, Lost Girl
Фэнтези, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

С началом половой жизни Бо понимает, что является суккубом. Она покидает воспитавшую еe человеческую семью и пытается найти себе подобных. Так девушка знакомится с кланом Фэйри, состоящим из разных мистических существ, и оказывается перед необходимостью выбрать тeмную или светлую сторону.

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Драмы, Фэнтези

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зов крови»