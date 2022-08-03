Зов крови (сериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Зов крови. Сезон 1. Серия 1
8.82010, Lost Girl
Фэнтези, Драма18+

О сериале

С началом половой жизни Бо понимает, что является суккубом. Она покидает воспитавшую еe человеческую семью и пытается найти себе подобных. Так девушка знакомится с кланом Фэйри, состоящим из разных мистических существ, и оказывается перед необходимостью выбрать тeмную или светлую сторону.

Страна
Канада
Жанр
Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

