Зоопарк. Серия 4
Wink
Детям
Зоопарк
1-й сезон
4-я серия

Зоопарк (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2018, The Bronx Zoo
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Зоопарк Бронкса известен во всем мире. Программа, над которой съемочная группа работала в течение 8 месяцев, показывает повседневную жизнь этого уникального объекта. Вы узнаете истории разных обитателей зоопарка, в котором работает более 500 сотрудников и содержатся более 6000 животных.

Сериал Зоопарк 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг