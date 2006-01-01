Зона (сериал, 2006) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2006, Зона. Серия 3
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В фильме впервые вскрыта шокирующая, и в то же время притягательная, как все запретное, жестокая сущность зоны с ее порядками, чудовищной иерархией, скрытыми преступлениями, а также вымученным и страшным фольклором.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ПШРежиссёр
Петр
Штейн
- АТАктёр
Александр
Тараньжин
- СРАктёр
Степан
Рожнов
- НКАктёр
Николай
Ковбас
- СМАктёр
Сергей
Моложаев
- АФАктёр
Андрей
Филиппак
- ИРАктёр
Игорь
Ромащенко
- ЛЧАктриса
Лара
Чаклин
- ОГАктёр
Олег
Гераськин
- ИФАктёр
Игорь
Филиппов
- ИКАктёр
Игорь
Карташев
- ЛПСценарист
Людмила
Пивоварова
- ЕЩСценарист
Елена
Щербиновская
- ТКСценарист
Татьяна
Кабзистая
- ЮССценарист
Юлия
Стрелкова
- АСПродюсер
Андрей
Смирнов
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- АППродюсер
Андрей
Прокопьев
- СВХудожник
Сергей
Воробьев
- ЛГХудожник
Лев
Грудев
- МЕМонтажёр
Михаил
Егоров
- ВЩМонтажёр
Виталий
Щуров
- ВПОператор
Вячеслав
Петухов
- БЛОператор
Борис
Лазарев
- АФКомпозитор
Андрей
Феофанов
- ДМКомпозитор
Денис
Майданов