RCC Boxing Night (06.08) (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2022, Зонь vs Аслонов
Спортивный, Спортивный18+
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О сериале
RCC Boxing Promotions представляют вечер международного бокса с участием бойцов из России, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана. Шоу возглавил поединок уральского боксера Ивана Никонова против Виктора Мурашкина из Беларуси.
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