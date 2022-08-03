WinkДетямЗолушка (1995)1-й сезон20-я серия
Золушка (1995) (мультсериал, 1995) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн
1995, Shinderera monogatari
Аниме, Мультсериалы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Золушка родом из аристократической семьи, но ее мать умерла, когда она была совсем крошкой. Мачеха переложила все хозяйственные обязанности на Золушку, отказывая ей в малейших удовольствиях и порой даже рискуя ее жизнью.
СтранаИталия
ЖанрМультсериалы, Аниме
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ТИРежиссёр
Такааки
Исияма
- ХСРежиссёр
Хироси
Сасагава
- ЮАРежиссёр
Юдзи
Асада
- МКАктриса
Мария
Кавамура
- МКАктёр
Масами
Кикути
- КНАктёр
Кэн
Нарита
- ТЦАктёр
Томохиро
Цубои
- ККАктриса
Кэйко
Конно
- ЯНАктриса
Яёи
Накадзава
- ТСАктриса
Тосико
Савада
- АОАктриса
Акэми
Окамура
- АМАктриса
Акико
Мацукума
- ЮНАктёр
Ютака
Накано
- МХСценарист
Михару
Хирами
- НАСценарист
Нарухиса
Аракава
- КЁПродюсер
Кэндзи
Ёсида
- ТВХудожник
Такэси
Ваки
- СММонтажёр
Сатико
Мики