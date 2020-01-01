Золотое кольцо России
Wink
Детям
3 класс. Окружающий мир
Наша страна Россия
Золотое кольцо России

3 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

6.52020, Золотое кольцо России
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На этом уроке вы познакомитесь с национальной гордостью нашей страны историческими городами России, которые носят название Золотое кольцо. Проведете виртуальную экскурсию по основным достопримечательностям этих городов.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Золотое кольцо России 5 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг