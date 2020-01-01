WinkДетям3 класс. Окружающий мирНаша страна РоссияЗолотое кольцо России
3 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн
6.52020, Золотое кольцо России
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На этом уроке вы познакомитесь с национальной гордостью нашей страны историческими городами России, которые носят название Золотое кольцо. Проведете виртуальную экскурсию по основным достопримечательностям этих городов.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Золотое кольцо России 5 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.