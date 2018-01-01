Золото. Сезон 2. Серия 4
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Золото (сериал, 2018) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

8.52018, Guyane
Драмы, Приключения18+

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Сюжет

Чтобы не вылететь из университета, молодой геолог отправляется на стажировку в далeкую Гвиану. Этот экзотический кусок французской земли, расположенный в джунглях на северо-востоке Южной Америки, — настоящая жила для золотодобывающих компаний, а также всякого рода проходимцев и изгоев, готовых убить за самородок.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Золото»