Золото (сериал, 2018) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Чтобы не вылететь из университета, молодой геолог отправляется на стажировку в далeкую Гвиану. Этот экзотический кусок французской земли, расположенный в джунглях на северо-востоке Южной Америки, — настоящая жила для золотодобывающих компаний, а также всякого рода проходимцев и изгоев, гото�вых убить за самородок.



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