Золото. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Золото
1-й сезон
7-я серия

Золото (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.52016, Guyane
Драмы, Приключения18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Чтобы не вылететь из университета, молодой геолог отправляется на стажировку в далeкую Гвиану. Этот экзотический кусок французской земли, расположенный в джунглях на северо-востоке Южной Америки, — настоящая жила для золотодобывающих компаний, а также всякого рода проходимцев и изгоев, готовых убить за самородок.

Сериал Золото 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Приключения, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Золото»