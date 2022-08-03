WinkСериалыЗолотая жизнь3-й сезон3-я серия
Золотая жизнь (сериал, 2018) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн
2018, Aranyélet
Боевик, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Атилла очень много «работает»: он проникает в чужую квартиру и сдает ее, выдавая себя за риэлтора, угоняет «Мерседес», чтобы перевезти контрабандный груз. Но в это время его мать сообщает, что отец при смерти. Атилла торопится в госпиталь, однако старик даже не хочет с ним попрощаться. Он презирает сына за преступную деятельность. Смерть отца заставляет Атиллу взглянуть на свою жизнь по-новому. Чудом избежав наказания за очередное преступление, он решает начать с чистого листа…
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
8.7 IMDb
- ЖДРежиссёр
Жомбор
Дига
- АМРежиссёр
Арон
Матьяшши
- СТАктёр
Сабольч
Туроци
- ЭОАктриса
Эстер
Оноди
- РОАктёр
Ренато
Олас
- ЛДАктриса
Лаура
Дёбрёши
- ЖААктёр
Жольт
Ангер
- ЛДАктриса
Лидия
Даниш
- ЖВАктёр
Жольт
Вег
- ЗРАктёр
Зольтан
Райкаи
- МЭАктриса
Мария
Эрдейи
- ТЛАктёр
Тамаш
Лендьель
- ИТСценарист
Иштван
Ташнади
- ГКПродюсер
Габор
Криглер
- ЮШПродюсер
Юдит
Штальтер
- ЯБХудожник
Янош
Брекль
- ЮВХудожница
Юдит
Варга
- ВКМонтажёр
Ванда
Кишш
- МГМонтажёр
Мартон
Готар
- ЮЧМонтажёр
Юдит
Чако