Золотая жизнь. Сезон 3. Серия 1
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Золотая жизнь
3-й сезон
1-я серия

Золотая жизнь (сериал, 2018) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

2018, Aranyélet
Боевик, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Атилла очень много «работает»: он проникает в чужую квартиру и сдает ее, выдавая себя за риэлтора, угоняет «Мерседес», чтобы перевезти контрабандный груз. Но в это время его мать сообщает, что отец при смерти. Атилла торопится в госпиталь, однако старик даже не хочет с ним попрощаться. Он презирает сына за преступную деятельность. Смерть отца заставляет Атиллу взглянуть на свою жизнь по-новому. Чудом избежав наказания за очередное преступление, он решает начать с чистого листа…

Страна
Венгрия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Золотая жизнь»