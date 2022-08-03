Золотая жизнь (сериал, 2016) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Атилла очень много «работает»: он проникает в чужую квартиру и сдает ее, выдавая себя за риэлтора, угоняет «Мерседес», чтобы перевезти контрабандный груз. Но в это время его мать сообщает, что отец при смерти. Атилла торопится в госпиталь, однако старик даже не хочет с ним попрощаться. Он презирает сына за преступную деятельность. Смерть отца заставляет Атиллу взглянуть на свою жизнь по-новому. Чудом избежав наказания за очередное преступление, он решает начать с чистого листа…

