Золотая жизнь (сериал, 2016) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2016, Aranyélet
Боевик, Триллер18+

О сериале

Атилла очень много «работает»: он проникает в чужую квартиру и сдает ее, выдавая себя за риэлтора, угоняет «Мерседес», чтобы перевезти контрабандный груз. Но в это время его мать сообщает, что отец при смерти. Атилла торопится в госпиталь, однако старик даже не хочет с ним попрощаться. Он презирает сына за преступную деятельность. Смерть отца заставляет Атиллу взглянуть на свою жизнь по-новому. Чудом избежав наказания за очередное преступление, он решает начать с чистого листа…

Страна
Венгрия
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
8.7 IMDb

